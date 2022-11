Neuler erhält vier Stolpersteine in Gedenken an die Opfer des NS-Regimes

Am Montagmorgen sind in Neuler vier Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig unter großer Teilnahme der Neulermer Bevölkerung gesetzt worden. Zwei in der Nähe des Gemeindehauses, einer beim Friedhof und einer bei der Brühlschule. Mit einem kleinen Rahmenprogramm wurde diese symbolische Handlung wider des Vergessens der Opfer des Natiionalsozialismus umrahmt.

Gottfried und Xaver Fuchs' Steine liegen vor dem Gemeindehaus

Künstler Gunter Demnig kniete vor dem Gemeindehaus und mauerte die zwei goldenen Stolpersteine für Gottfried Fuchs und Xaver Fuchs in den Platz ein.

Die beiden anderen für Benedikt Kraus und Maria Seifer beim Friedhof und bei der Brühlschule. Ein Akt, der an die entsetzlichen Greueltaten des NS-Regimes erinnern soll und die Vernichtung von Menschen, die anders waren.

Rosen und flackernde Kerzen schmücken die Steine

Schüler der Neulermer Brühlschule mit Rektor Matthias Schimmel legten daneben ein Herz aus Naturmaterialien. Die neuen Stolpersteine schmückten Rosen und flackernde Kerzen.

Daran anschließend traf man sich in der Sankt-Benedikt-Kirche, um über die Stolpersteine und die damit verbundenen Schicksale sowohl der Betroffenen als auch derer Familien zu reflektieren.

Bürgermeisterin Sabine Heidrich dankte den vielen Besuchern in der Kirche und Bürgermeister a.D. Manfred Fischer erinnerte in bewegenden Worten an die vier Opfer aus Neuler, welche dem verbrecherischen Naziregime wegen einer psychischen Krankheit oder Behinderung als lebensunwert eingestuft und damit dem Tod in einer Gaskammer oder durch Verhungern preisgegeben wurden.

Gottfried und Xaver Fuchs

Es waren dies Gottfried Fuchs, geboren am 27. August 1897 in Neuler. Im Alter von 26 Jahren traten bei ihm erstmals Anzeichen einer psychischen Erkrankung auf und er kam am 25. September 1924 in die Heilanstalt Bad Schussenried. Von dort kam er im Alter von 43 Jahren nach Grafeneck und fand am gleichen Tag den Tod.

Xaver Fuchs, geboren am 16. Mai 1905 in Neuler, äußerte sich kritisch gegen Staat und Partei und kam deshalb am 22. Oktober 1938 in Untersuchungshaft. Wegen seines „verwirrten“ Zustands und einer psychiatrischen Untersuchung wurde er als nicht verantwortlich eingestuft.

Am 21. März 1944 kam er als Sicherheitsverwahrter ins Arbeits- und Erziehungs-Konzentrations-Lager nach Mauthausen in Österreich. Dort sollte er willenlos und gefügig gemacht werden. Er starb am 31. März 1944.

Benedikt Kraus

Benedikt Kraus, geboren am 11. Februar 1899, war psychisch krank und wurde zur Behandlung in die Uniklinik Tübingen überwiesen. Auf Ersuchen seiner Angehörigen wurde er 1929 nach Bad Schussenried überwiesen und dort dauerhaft aufgenommen. Am 18. Juni 1940 kam er nach Grafeneck, wo er am gleichen Tag mit 41 Jahren den Tod fand.

Maria Seifert ist am 6. November 1915 in Neuler geboren. Bei ihr trat im September 1938 eine psychische Störung auf und sie musste im Bürgerhospital Stuttgart behandelt werden. 1942 kam sie in die Heilanstalt Winnenden, wo sie am 2. August 1944 verstarb. Zum Schluss hatte sie bei einer Körpergröße von 158 Zentimetern nur noch ein Gewicht von 38 Kilogramm.

Es sind Schicksale, die auch die Gemeinde Neuler betreffen, „denn man kann die Zukunft nur meistern, wenn man mit der Vergangenheit umgegangen ist“, wie es Bürgermeisterin Sabine Heidrich formulierte. Eine beklemmende Stimmung in der Kirche, Betroffenheit und Trauer, zu denen der erfrischende Gesang der Grundschüler der Brühlschule einen fast wohltuenden Kontrast bildete. „Heute Nacht hab‘ ich von einer Welt geträumt, in der sich Menschen lieben statt bekriegen“. Begleitet wurde der Chor von Rektor Matthias Schimmel am E-Piano und von Cordula Herchert-Hofrichter an der Geige.

Die Stolpersteine sind das größte Mahnmal Europas

Daran anschließend pilgerten alle ins Rathaus, wo sich der Künstler der Stolpersteine, Gunter Demnik, ins Goldene Buch der Gemeinde Neuler eintrug. Von den Stolpersteinen gibt es zwischenzeitlich über 94.000 Stück und sie stellen damit das größte Mahnmal Europas dar.