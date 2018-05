Neulemer Schüler machen die Welt bunt

„Alle in einem Boot“ – unter diesem Motto hat die Brühlschule Neuler ein buntes Bühnenprogramm mit Liedern und szenischen Darstellungen präsentiert. Die Erstklässler brachten mit einem Minimusical „Farben in die Welt“, die Zweitklässler entfalteten Tätigkeiten im Bienenhaus und die Schüler der Klassen drei und vier führten in einem Singspiel vor, wie Noah die Sintflut überstand.

Mit Beethovens Ode an die Freude eröffneten drei junge Blechbläser und Rektor Matthias Schimmel am Piano den Abend in der gut gefüllten Schlierbachhalle. Das Minimusical „1000 Farben hat die Welt“ erzählt davon, wie die „Egalos“ die Welt grau machten. Jedoch holen die Clowns Vario und Colorida die Farben wieder zurück. In China finden sie das Rot, in Australien das Blau, in Ghana das Gelb und in Brasilien das Grün: Die Erstklässler schafften es, die Welt wurde wieder bunt.

So tanzt die Biene Maja

Mit einem szenisch dargestellten Bienengedicht und einem Biene-Maja-Tanz um die Bienenkönigin tauchten die Zweitklässler in die Welt der Insekten ein und leiteten über zu einer vom Rektor der Brühlschule, Matthias Schimmel verfassten Kantate „Noah und die Arche“. Die Geschichte ist bekannt: Weil sich das Menschengeschlecht egoistisch und unmenschlich verhält, soll es in den Regenfluten ertrinken, außer dem gerechten Noah und seiner Familie und von jedem Tier ein Paar. Diese überleben die Flutkatastrophe und schließen mit Gott einen ewigen Bund.

Schimmel hatte dazu bekannte Melodien verwendet. „I’m sailing“ und „Give me that old time Religion“ waren zu hören. Berührend sagen die jungen Musiker „We shall overcome – we shall live in peace“. Diese Bitte aus über hundert Kinderkehlen kann nicht unerhört bleiben.

Erlös kommt Fördervereinen zugute

Altbürgermeister Manfred Fischer hatte eine kleine Umbaupause benutzt um für den Förderverein neue Sporthalle und Sanierung der Schlierbachhalle zu werben. Der Reinerlös des Musisch-Kulturellen Abends „Spokuliemu“ (Sport-Kunst-Lied-Musik) wird diesem neu gegründeten Verein zu Gute kommen.