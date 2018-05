Musikverein lädt ein zum Frühlingsfest

Vom 10. bis 13. Mai veranstaltet der Musikverein Neuler sein Frühlingsfest in der Schlierbachhalle. Los geht es an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen mit dem Musikverein Jagstzell. Um 17 Uhr ist Stimmungsabend mit Fahnenträger-Meisterschaft und den Neulermer Musikanten. Am Freitag, 11. Mai, steigt ab 20 Uhr die Disco mit Laserlight bei einem Eintritt ab 16 Jahren.

Am Samstag, 12. Mai, gibt es ab 17 Uhr die Original Neulermer Hitzkuchen bei der Bäckerei Munz. Der Sonntag, 13. Mai, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem Musikverein Schrezheim. Anschließend gibt es Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Um 11 Uhr beginnt ebenfalls ein Schleppertreffen. Um 15 Uhr ist Unterhaltung durch die Jugendkapelle des Musikvereins Neuler. Das „Zamsitza mit dr Nuilermer Blosmusik“ beendet am Sonntag ab 17.30 Uhr das Fest.