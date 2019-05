Monika Abele hat den Meisterbrief

Ihren Meisterbrief für den Beruf Hauswirtschaft hat Monika Abele aus Neuler jetzt entgegennehmen können.

Die zentrale landesweite Übergabe fand in Göppingen statt. Insgesamt haben in diesem Prüfungsjahr 34 Kandidatinnen die Meisterprüfung bestanden. Regierungspräsident Klaus Tappeser überreichte im Rahmen der Feierstunde die Meisterbriefe. „Hauswirtschaft kann eben nicht jede und jeder. In unserer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft brauchen wir Profis, und dies gilt auch für hauswirtschaftliche Dienstleistungen“, so Tappeser.

Die Hauswirtschaft habe sich in der Dienstleistungsgesellschaft zu einem zukunftsorientierten und unverzichtbaren Berufsbild entwickelt, in Kindergärten ebenso wie in Senioren- und Pflegeheimen, Kranken- oder Tagungshäusern, in der Landwirtschaft oder in Privathaushalten.