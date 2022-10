Mitmachtheater der Polizei macht in der Brühlschule Neuler Halt.

Mit ihrem Mitmachtheater „Das kleine Zebra – die etwas andere Verkehrserziehung“ haben Polizeihauptkommissar Thomas Maile und das kleinen Zebra, gespielt von Schauspielerin Gerburg Maria Müller, die Klassen 1a und 1b der Brühlschule besucht. Darüber berichtet die Brühlschule Neuler in einem Pressetext.

Das Stück handelt von dem kleine Zebra, das im Zirkus Pimpernelli zusammen mit seinen Zebraeltern die Attraktion ist. Allerdings hatte es sich verlaufen und fand seinen Zirkus nicht mehr. Da begegnete es der Polizei in der Person von Thomas Maile, der dem kleinen Zebra half. Auf spielerische Art lernte das Zebra mit Unterstützung der Kinder und dem Polizisten das richtige Verhalten auf dem Gehweg, am Zebrastreifen und an der Ampel.

Durch eigenes Fehlverhalten forderte das Zebra die Kinder auf, einzugreifen und zu korrigieren. Im Verlauf der Geschichte lernten die Kinder gemeinsam mit ihm die Verse „Links, rechts, links - Augen auf, das bringt´s!“ und „Rote, grüne Ampelmännchen!“

Zum Abschied bekamen die Kinder ein Zebraheft mit dem sie ihr Wissen noch vertiefen können. Außerdem versprach Thomas Maile das kleine Zebra mit seinem Polizeiauto zurück zu seinen Eltern zu bringen, die in der Zwischenzeit bei der Polizei angerufen und ihr kleines Zebra als vermisst gemeldet hatten.

Die Kinder zeigten große Freude und Interesse an dieser Mitmachaktion, sicherlich werden sie das kleine Zebra und das erlernte Wissen zur Verkehrssicherheit in Erinnerung halten. Die gesamten Kosten für „Das kleine Zebra“ finanzierte die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW).