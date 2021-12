Mitarbeiter bei Stuckateurbetrieb Lang geehrt

Im Rahmen der betrieblichen Weihnachtsfeier des Stuckateurbetriebs Lang GmbH & Co. KG in Neuler sind langjährige Mitarbeiter geehrt worden. Tobias Erhardt (rechts oben im Bild) ehrte Kai Pätzold (unten rechts) und Jurek Hubka für zehn Jahre (links unten). Nicole Erhardt (links oben) und Josef Schmid (rechts oben) wurden für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. „Wir sind sehr stolz, auf so viele langjährige und gute Mitarbeiter zurückgreifen zu können“, sagte der Firmenchef.