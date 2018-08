Mais-Sortendemonstration in Neuler

Aufgrund der Trockenheit in diesem Jahr findet der Maisfeldtag in Neuler deutlich früher statt. Die Pflanzenzüchterfirmen und das Landratsamt Ostalbkreis, Geschäftsbereich Landwirtschaft, laden am Dienstag, 21. August, ab 19 Uhr ein. Treffpunkt ist das Sortendemonstrationsfeld. Von Neuler in Richtung Sulzdorf/Hüttlingen geht es am ersten Feldweg links ab. Die Strecke ist von da an ausgeschildert.

Im Rahmen der Veranstaltung stellen die Züchter die einzelnen Sorten hinsichtlich ihrer Anbaueigenschaften im Ostalbkreis vor und erläutern die Fütterungs- und Biogaseignung der einzelnen Sorten. Nach der Felderbegehung werden im Landgasthof Bieg in Neuler die Eindrücke der Felderbegehung diskutiert und besprochen. Dabei werden auch Fragen und Hinweise zur Sortenwahl und Anbaumaßnahmen für die anstehende Herbstaussaat besprochen.