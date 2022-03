Leitungsteam des OGV Neuler im Amt bestätigt

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Neuler haben sich kürzlich zu ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Hirsch getroffen. Auf der Agenda standen unter anderem Vorstandswahlen.

In ihrer Begrüßung ging die Vorsitzende Christine Winter zunächst auf das zurückliegende Vereinsjahr ein. Mit dem Bild eines neu austreibenden Baumes, veranschaulichte sie, dass auch in Zeiten von Pandemie, Hochwasserkatastrophen und Krieg, in der Gemeinschaft eines Vereines ein zuversichtlicher Blick in die Zukunft möglich sei.

Kassierer Bernd Schanda konnte der Versammlung im Anschluss von einem ausgeglichenen Kassenstand berichten. Ihm wurde von den Kassenprüfern eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt.

Schriftführerin Hannelore Seibold ließ das Vereinsjahr nochmals Revue passieren, ehe Bürgermeisterin Sabine Heidrich in ihrem Grußwort auf die besondere Herausforderung in der momentanen Situation einging. Sie sehe vor allem in Krisenzeiten die Vereine als „Stütze der Gesellschaft“, sagte Heidrich. Ihr sei es deshalb wichtig, dass das Miteinander in den Vereinen, gerade in diesen Zeiten, besonders gefördert wird.

Bei den Wahlen wurden die Vorsitzende Christine Winter, die Schriftführerin Hannelore Seibold, sowie Gertrud Ernsperger als Mitglied des Beirats in ihren Ämtern bestätigt.

Für die langjährige Vereinszugehörigkeit und Tätigkeit im Beirat wurden folgende Mitglieder geehrt: Für 10 Jahre Tätigkeit als Kassierer und Beiratsmitglied wurden Bernd Schanda und Josef Fischer mit dem „Bronzenen Apfel“ ausgezeichnet.

Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten folgende Mitglieder die Auszeichnung des „Goldenen LOGL Bäumchens“: Anton Pfitzer, Engelbert Musiol, Siegfried Schüll, Rudolf Schüll, Hubert Stegmaier, Anton Stock, Erwin Krafft, Karl und Lisa Schourek, Ernst Wohlfarth, Adolf Erbe, Klaus Vaas, Edgar Vaas, Hans Baer und Theresia Rupp.

Für 50-jährige Mitgliedschaft im OGV Neuler wurde Hubert Kuhn, Lydia Häussler, Josef Bolsinger und Nikolaus Hau das „Goldene LOGL-Bäumchen mit Silberkranz“ überreicht.

Nach dem Abendessen hielt Kreisfachberaterin Christiane Karger einen anschaulichen Vortrag zum Thema „naturnahe Gärten“.