Klassik kann auch Kindern Spaß machen

Alle Klassen der Brühlschule Neuler haben eine sehr gelungene Aufführung der „Jungen Oper“ aus Detmold miterlebt. Gespielt wurde die Oper „Bastien und Bastienne“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die zuvor im Unterricht intensiv vorbereitet wurde. Dieses im Jahr 1768 uraufgeführte Singspiel schrieb Mozart vermutlich im Alter von nur zwölf Jahren.

Die Geschichte von Bastien, einem jungen Schäfer, und Bastienne, ebenfalls Schäferin von Beruf, spielt in einem kleinen Dorf, das sich unterhalb einer mächtigen Burg befindet. Beide sind ineinander verliebt, jedoch wird auch häufig gestritten und die Eifersucht auf den anderen bringt das Paar auseinander. Der weise, angebliche Zauberer Colas berät beide in ihrem Schmerz und am Schluss findet das junge Paar wieder zusammen und ist glücklich.

Da klassische Musik heute bei Kindern eine oft untergeordnete Rolle spielt, hat sich das Ensemble aus Detmold zur Aufgabe gemacht, Kinder verstärkt an die Welt der Oper heranzuführen. Dieses Ansinnen ergänzt sich ausgezeichnet mit dem musischen Profil der Brühlschule in Neuler. So erläuterte ein Darsteller vor dem eigentlichen Spielbeginn mit den Kindern im Gespräch den Opernbegriff und die verschiedenen Stimmgattungen.

Ein eingespieltes und professionelles Team aus drei Spielern, welche zudem in kurzer Zeit vor der eigentlichen Aufführung ein durchdachtes Bühnenbild entstehen ließen, spielte sich im Verlauf des Stückes mehr und mehr in die Herzen der Kinder und bezog diese sehr häufig in die Handlung mit ein. Die gut funktionierende Technik überzeugte uneingeschränkt. Unterschiedlichste Opernstimmlagen wie Sopran, Tenor und Bass wurden deutlich, Kostüme und Requisiten waren ansprechend und die Aufarbeitung der gesamten Inszenierung war altersgerecht, verständlich und passend.

Auch Schüler spielten mit

So wurden auch Rollen an die Schülerinnen und Schüler verteilt, die sich mittels Kostümen in sprechende Schafe verwandelten. Die Texte hatten die Kinder zuvor einstudiert und bei der Aufführung überzeugten und beeindruckten alle das junge Publikum. Auch die Lehrer wurden mehrfach in das Geschehen eingebunden; so tanzte Christine Teichert mit Bastien, während Schulleiter Matthias Schimmel von der jungen Bastienne zum Mittanzen aufgefordert wurde. Am Ende belohnte das Publikum alle Darsteller mit reichem Beifall.

Mit dieser Aufführung wurde die jahrelange Tradition der Opernaufführungen an der Brühlschule somit erfolgreich fortgesetzt.