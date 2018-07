Junge Oper Detmold begeistert in Neuler

Eine gelungene Aufführung der „Jungen Oper“ aus Detmold haben die Klassen der Brühlschule in Neuler miterlebt. Das Ensemble hat die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ des Komponisten Engelbert Humperdinck (1854 bis 1921) dargeboten, die zuvor im Unterricht intensiv vorbereitet wurde.

Da klassische Musik heute bei Kindern oft eine untergeordnete Rolle spielt, hat es sich das Ensemble aus Detmold zur Aufgabe gemacht, Kinder wieder an die Welt der Oper heranzuführen. Ein Team aus drei Spielern mit Dominika Kocis, Benedikt Sindermann und Matthias Kleinert, die in kurzer Zeit vor der eigentlichen Aufführung ein Bühnenbild entstehen ließen, spielte sich im Verlauf des Stückes mehr und mehr in die Herzen der Kinder und bezog sie in die Handlung ein. Unterschiedliche Opernstimmlagen wurden deutlich, Kostüme und Requisiten waren ansprechend. Die gesamte Inszenierung war altersgerecht.

So wurden die Rollen von Hänsel, Gretel, Vater und Knusperhexe live von den drei Schauspielern verkörpert und sängerisch ausgestaltet, während die Lehrerin Julia Spielmannleitner sponten die Mutter darstellte. Die Waldengel, das Sandmännchen sowie das Taumännchen verkörperten Schülerinnen und Schüler gekonnt: Max Strobel als Sandmännchen und Mattis Ekstein als Taumännchen trugen ihre auswendig gelernten Texte überzeugend vor. Besonders das Lied von Gretel „Ein Männlein steht im Walde“ sangen die Kinder begeistert mit. Bei „Brüderchen, komm tanz mit mir“ animierten die Künstler den ganzen Saal zum Mittanzen. Am Ende belohnte das Publikum alle Darsteller mit reichlichem Beifall.