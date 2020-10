Jetzt knallt´s: In Neuler wird eine alte Tradition gepflegt

Der Landkreis Lindau hat am Sonntag die Schwelle von 35 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Der Kreis ergreift daher zunächst für die nächsten fünf Tage – bis Freitag, 24 Uhr – Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen möglichst wieder einzudämmen. Dabei sah es am Samstag noch so aus, als gingen die Neuinfektionen zurück.

Viele Bürger, aber auch die Verantwortlichen waren am Samstag erleichtert, dass die Infektionsquote im Landkreis Lindau wieder leicht gesunken ist.