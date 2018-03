Insel soll den Verkehr beruhigen

Zwei Bauvorhaben und die Festsetzung von Bauplatzpreisen sind auf der Tagesordnung des Neulermer Gemeinderates gestanden. Am östlichen Ortsende von Bronnen in Richtung Neuler soll im Rahmen des Ausbaus der L 1075 eine geschwindigkeitsmindernde Verkehrsinsel gebaut werden und für die Sanierung der Hardtstraße wurden weitere Ingenieurleistungen vergeben. Außerdem legte der Gemeinderat die Bauplatzpreise für drei Flächen im Gewerbegebiet „Hinterer Brühl IV“ am nördlichen Ortsende parallel zur Kreisstraße nach Leinenfirst fest.

Ein lang gehegter Wunsch soll bald in Erfüllung gehen: der weitere Ausbau der Landesstraße L 1075 zwischen Neuler und Bronnen. Als sich früher in Ellwangen am Freitagnachmittag die Kasernentore fürs Wochenende öffneten, fand hier die berüchtigte „Nato-Rallye“ statt, die jungen Wehrpflichtigen in Richtung Schwäbisch Gmünd und Stuttgart hatten es oft eilig in ihre Heimat zu kommen; schwere Unfälle waren die Folge.

Heute mäandern gerade auf diesem engen Teilstück schwere Lastwagen, die das Navi von der oft verstopften B 29 im Remstal auf die L 1075 umleitet. Bürgermeisterin Sabine Heidrich informierte, dass die Landesstraßenbauverwaltung Schwäbisch Hall nun im Juli dieses Teilstück ausschreiben wird. Daher musste der Rat kurzfristig über diese Situation beraten und entscheiden.

Finanzierung ist nicht im Haushaltsplan enthalten

Joachim Zorn von den Stadtlandingenieuren hatte dazu einen Entwurf vorgelegt, der auch die Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Ebnat miteinbezieht. Schwierig wird es, weil die nördlichen Grundstücke an der L 1075 nicht der Gemeinde gehören. Dort stehen auch alte Obstbäume, die die Sicht beeinträchtigen. Nach einiger Diskussion entschied der Rat einstimmig, dem Vorschlag des Fachplaners zu folgen und beauftragte das Ellwanger Ingenieurbüro mit der weiteren Planung. Die Finanzierung ist nicht im Haushaltsplan 2018 enthalten und muss außerplanmäßig getätigt werden.

Die Sanierung der Hardtstraße, verbunden mit der Auswechslung der Abwasserkanäle und dem Einbau der Breitbandversorgung, erfordert weitere Ingenieurleistungen. Diese rund eine halbe Million Euro teure Maßnahme wird derzeit vorbereitet. Der Gemeinderat vergab die Leistungsphasen 5 und 6 ebenfalls an die Stadtlandingenieure; sie hatten bereits die Phasen 1 bis 4 erarbeitet. Die Vergabe der Bauarbeiten soll in der nächsten Sitzung erfolgen.

Die Festsetzung der Bauplatzpreise im Gewerbegebiet „Hinterer Brühl IV“ (nördlich der Narrenhalle) gestaltete sich schwieriger als zunächst angenommen. Kämmerer Andreas Bieg hatte den entstandenen Aufwand (Grunderwerb, Erschließung und Nebenkosten) ausführlich dargestellt und daraus einen Quadratmeterpreis von 56 Euro errechnet. Doch fehlten Gemeinderat Karl Kurz darin die Vermessungskosten.

Ratsmitglied Franz Vaas möchte auch eine mögliche Kostensteigerung durch eine spätere Bebauung eingearbeitet sehen. Daraufhin wurde eine nicht öffentliche Beratung beantragt. Öffentlich beschloss dann der Gemeinderat Neuler mehrheitlich , den von der Verwaltung vorgeschlagenen Quadratmeterpreis von 56 auf 59 Euro zu erhöhen; Bürgermeisterin Sabine Heidrich und Ratsmitglied Bernhard Winter waren dagegen.