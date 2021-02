Ins Schleudern geraten und gegen Auto geprallt

In einer Rechtskurve der K 3241 in Fahrtrichtung Burghardsmühle ist am Montag ein 56-jähriger Autofahrer gegen 8.20 Uhr auf eisglatter Fahrbahn leicht ins Schleudern geraten dabei in den Wagen einer entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin geprallt. 11 000 Euro sind hier die Schadensbilanz.