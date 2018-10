Im März ist Startschuss für den Hallenneubau

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die ersten Arbeiten zur Vorbereitung des Sporthallenneubaus vergeben. Bereits Ende März 2019 soll mit dem Neubau begonnen werden.

„Der Teilabbruch der Brühlschule steht unmittelbar bevor. Schon jetzt haben die ersten vorbereitenden Arbeiten mit dem Bau neuer Sanitäranlagen und dem Kaminbau begonnen“, sagte Bürgermeisterin Sabine Heidrich. Der Ausbau der Sanitäranlagen wurde vom Gemeinderat bereits im Juli 2018 beschlossen. Sie sind Teil der Vorbereitungen zum späteren Teilabbruch des älteren Schulgebäudes der Brühlschule. Der alte Schulgebäudeteil weicht dem ebenfalls vom Gemeinderat beschlossenen Neubau einer Sporthalle.

Bevor aber die Abbrucharbeiten beginnen können, müssen die bisherigen Sanitär- und Toilettenanlagen im alten Teil der Schule in den verbleibenden Schulgebäudeteil verlegt werden. Die Kosten für diese Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 106 000 Euro. Hinzu kommt ein Kaminneubau. Der bestehende Kamin befinde sich im im Heizungskeller der Brühlschule und werde von der neuen Sporthalle überbaut. „Deshalb muss für den Kamin bereits jetzt ein Ersatz erstellt werden. Dieser wird im Bereich der neuen Sanitäranlagen installiert“, so Heidrich. Die dafür benötigten Gelder in Höhe von über 38 000 Euro wurden vom Gemeinderat mehrheitlich genehmigt.

Außerdem befindet sich auf dem Dach des für den Abbruch vorgesehenen Schulgebäudeteils eine Photovoltaikanlage. Diese kommt auf einen anderen Dachteil der Brühlschule. Die Kosten dafür belaufen sich auf 8000 Euro ergeben. Gemäß einem Vertrag mit dem Betreiber der Photovoltaik-Anlage entfällt auf die Gemeinde ein Kostenanteil von 25 Prozent.

In einem weiteren Beschlussvorschlag hat der Gemeinderat dem Bau eines neuen Verbindungsganges zwischen den beiden Kellern der Schlierbachhalle und der Brühlschule zugestimmt. „Mit dem Sporthallenneubau besteht für uns die einmalige Chance, einen Verbindungsgang zwischen den beiden Kellern herzustellen und so Synergien in der Bewirtschaftung der Gebäude zu nutzen“, erläuterte die Bürgermeisterin dem Gemeinderat. Außerdem bestünde hier die Möglichkeit, die Versorgungsleitungen und die Technik der neuen Sporthalle zu installieren. Kostenpunkt hier: 42 700 Euro.

Aus Chemie- wird Computerraum

Zuletzt standen noch die Verlegung des bisherigen Computerraums und die Elektroverkabelung auf der Arbeitsliste. Als neuer Computerraum soll der bisherige Chemieraum dienen. Diese Baumaßnahme schlägt mit knappen 7000 Euro zu Buche. „Sie sehen, jetzt geht es Schlag auf Schlag“, sagte Bürgermeisterin Heidrich. Mit dem Abbau der PV-Anlage soll in den Herbstferien begonnen werden. Der Abriss des alten Schulgebäudes steht im Januar/Februar 2019 auf dem Plan. Verläuft alles reibungslos, könnte im März 2019 der Startschuss für den Hallenneubau in Neuler fallen.