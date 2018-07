„Hopfensommer“ bei der Sangesliebe

Ein warmer Sommerabend, ein kühles Bier und abwechslungsreiche Chormusik – auf diesen drei Zutaten baut das etwas andere Chorkonzert der Sangesliebe Bronnen und Umgebung auf. Sie lädt an diesem Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr zum „Hopfensommer“ in die Bierhalle der Brauerei Ladenburger in Neuler ein. Zwischen meterhohen Bierkistenstapel werden die rund 40 Sänger des Männerchors unter der Leitung von Kilian Baur sowohl klassische Chöre aus der Welt von Oper und Operette als auch Stücke aktueller Bands erklingen lassen.

Als stimmungsvolle Abwechslung zum Männerchor konnte die Band Erpfenbrass gewonnen werden. Die sechs Vollblutmusiker vereinen traditionelle Blasmusik mit modernem Jazz und Funk. In der passend geschmückten und umgestalteten Bierhalle werden die Gäste auch schon vor Konzertbeginn (Einlass ist um 18.30 Uhr) mit Leckereien rund um den Hopfen kulinarisch verwöhnt. Und auch in Bezug auf das Trinken dürfen sich die Besucher auf einige Besonderheiten freuen. Der Hausherr, Karl Friedrich Ladenburger, steht bei Bedarf den Gästen persönlich für Informationen zur Verfügung.