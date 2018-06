Hauptgewinn beim Sparkassen-PS-Sparen geht nach Neuler

Das regelmäßige PS-Sparen bei der Kreissparkasse Ostalb hat sich für die Eheleute Agnes und Alfred Sponholz mit einem Hauptgewinn ganz besonders ausgezahlt. Die 5000 Euro bei der Monatsziehung im September gingen an die beiden Sparkassenkunden aus Neuler.

Beim PS-Sparen der Sparkassen nehmen die Kunden nicht nur an einer monatlichen Lotterie der Sparkassen teil; ein gewisser Betrag des eingesetzten Geldes kommt auch Projekten und Initiativen in der Region zugute. So konnte die KSK Ostalb im vergangenen Jahr Erlöse in Höhe von 40 000 Euro aus dem PS-Sparen an gemeinnützige und soziale Vereine im Ostalbkreis spenden. Neben den 12 Monatsauslosungen findet jährlich eine Sonderauslosung statt, in diesem Jahr am 9. November. Zu gewinnen gibt es für die PS-Sparer der KSK Ostalb-Kunden dann Autos, Reisen und einen Hauptpreis in Höhe von 50 000 Euro. (jj)