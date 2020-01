Haag-Bau spendet 5000 Euro für gute Zwecke

Die Haag-Bau aus Neuler hat auch im Jahr 2019 auf Weihnachtspräsente für Geschäftskunden verzichtet und stattdessen die Missionsstation in Manglaralto, die Suppenküche in Kasachstan, sowie regionale Projekte über die Neulermer Stiftung mit 5000 Euro unterstützt. Neben der Unterstützung der örtlichen Vereine engagiert sich die Haag-Bau seit vielen Jahren für soziale Einrichtungen, um so Benachteiligte glücklich zu machen.