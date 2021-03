Haag-Bau in Neuler ist stolz auf treue Mitarbeiter und feiert digital

Für das Team der Haag-Bau GmbH in Neuler hat die Jahresauftaktfeier in diesem Jahr digital stattgefunden. Geschäftsführer Simon Haag bedankte sich per Videostream bei seinen Mitarbeitern für deren Einsatz und betonte, wie wichtig die Treue und Begeisterung jedes Einzelnen für den Erfolg des Unternehmens sind. Zur Ergänzung des digitalen Abendprogramms erhielt jeder Mitarbeiter per Kurier eine Menübox nach Hause geliefert. Die besondere Ehrung von Franz Reeb für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit erfolgte durch die Neulermer Bürgermeisterin Sabine Heidrich und konnte von allen Kollegen am Bildschirm mitverfolgt werden.