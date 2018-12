Gut besuchter Adventsmarkt in Neuler

Neuler (mab) - Der Adventsmarkt in Neuler ist ein Publikumserfolg gewesen. Hunderte Besucher genossen am Sonntag auf dem Kirchvorplatz die heimlige Marktatmosphäre.

Er hat Charme, er ist beim Publikum beliebt und er bietet viel schöne Unterhaltung. Der Adventsmarkt in Neuler läßt es an Vielfalt nicht mangeln. Zudem hat sich auch noch pünktlich eine leichte, weiße Schneedecke hinzugesellt. „Das nächste mal versuche ich noch einen strahlend blauen Himmel mit viel Sonne hin zu zaubern“, meint Bürgermeisterin Sabine Heidrich scherzhaft. Meist fühlen sich ja die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für das Wetter an einer Veranstaltung zuständig. Für das erste mal aber, gibt sich Heidrich auch schon mit der leichten, weißen Schneepracht zufrieden. „Man muss sich ja noch steigern können“, so Heidrich.

Das zahlreiche Publikum auf dem Adventsmarkt in Neuler nahm´s mit dem Wetter gelassen hin, zumal das Rahmenprogramm ja nichts zu wünschen übrig ließ. „Schon der Gottesdienst mit dem Schülerchor zur Eröffnung des Adventsmarktes war ein richtig schönes Erlebnis“, sagte Heidrich. Stimmungsvolle Auftritte der Kinder des Kindergartens St. Benedikt in Neuler und der Jungmusiker des MV Neuler bereicherten den schönen Markt. Der Nikolaus schneite auch mal zwischendurch rein und brachte kleine Geschenke für die Kinder mit. Besonders beliebt ist auch immer der Wettbewerb der besten Weihnachtsplätzchen. In Neuler werden diese auch „Breedle“ genannt und erfreuen vor allem auch das Jury-Team die den Vorzug geniessen als erste von den sagenhaft leckeren „Breedle“ nach alten Neulermer Rezepten kosten zu dürfen. Selbstverständlich vergaßen die „Fachleute“ vor lauter analysieren und beurteilen nicht auch noch Punkte zu verteilen. Schließlich musste es ja am Ende auch noch einen Sieger dieses Wettbewerbs geben. Auch Künstler Peter Betzler zeigte sich zufrieden über das Besucherinteresse an seiner Kunstausstellung im Rathaus von Neuler. „Es waren schon wirklich sehr viele Menschen da, um sich meine Werke anzuschauen“, sagte Betzler zufrieden. Der Neulermer Adventsmarkt ist jedes Jahr immer wieder ein neues Erlebnis für die vielen zufriedenen Besucher und Gäste.