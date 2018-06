„Gut beraten“: Letzer Workshop

Der fünfte und letzte Frauen-Workshop „Gut Beraten“ mit dem Ziel des Aufbaus eines Landkreis übergreifenden Frauennetzwerks im ländlichen Raum in den Landkreisen Schwäbisch Hall und Ostalbkreis, findet am kommenden Samstag, 16. Juni, von 10 bis 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte beim DRK-Altenheim in Neuler statt. Wer nicht an allen Terminen teilnehmen konnte, ist eingeladen, an diesem letzten Termin eigene Ideen und Wünsche noch einzubringen. Wer kommen möchte, sollte sich vorher anmelden.

Anmeldung bei Margot Wagner, Telefon 07961 / 6381, oder per E-Mail an m.wagner@amellwa.de Einklappen Ausklappen