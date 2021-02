Guggamusik Nuilermer Loimasiadr - Lebensechte Minaturmusiker

Die Guggamusik Nuilermer Loimasiadr aus Neuler bei Ellwangen feiern 2022 ihr 22-jähriges Jubiläum. Normalerweise würde die Truppe über die Ostalb touren, die Guggamusiker sind sogar schon bei der Europameisterschaft im Bowling der Herren in Unterföhring aufgetreten

Auch der traditionelle Umzug in Neuler fehlt den Musikern, daher haben sie in diesem Jahr einen digitalen Umzug in deiner Miniaturwelt veranstaltet. Die einzelnen Mitglieder und die Instrumente wurden in mühseliger Arbeit aber mit viel Spaß erstellt. Das Besondere: Die einzelnen Miniaturpersonen haben gleiche Erkennungsmerkmale wie die tatsächlichen Mitglieder der Band.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Rund 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.