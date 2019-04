Gruabarock huldigt den großen Rocklegenden

Am 26. und 27. Juli verwandelt sich das Schlierbachtal in Neuler wieder in ein Festivalgelände mitten in der Natur. Die ehemalige Sandgrube wird zur großen Rockbühne. Dieses Jahr huldigt das Festival den ganz großen Rockbands.

Trotz langjähriger Erfahrung ist die Organisation des Gruabarock-Festivals für das Veranstaltungsteam immer wieder eine neue Herausforderung. Allein der Aufbau der großen Bühne und des über mehrere Etagen in den Hang gebauten Zuschauerpodiums, ein Markenzeichen des Gruabarock, dauert mehrere Tage. Das alles wird allein nur von ehrenamtlichen Helfern gestemmt. Spätestens am Festivalfreitag sind aber die ganzen Strapazen vergessen.

Reminiszenzen an die Foo Fighters und AC/DC

Gruabarock ist Kult. Kult sind auch die besten Rockbands aller Zeiten, denen der Gruabarock in diesem Jahr musikalisch huldigt. Am Freitag, 26. Juli, eröffnen die Fly Fighters das Festival mit Songs der Foo Fighters. Anschließend schraubt die Band Big Balls aus Stuttgart die Messlatte mit ihrem Tribute an AC/DC nochmals ein wenig höher.

Bei Motörblast wird nicht nur gecovert, sondern die Musik und Show von Rockstar Lemmy Kilmister und seinen Jungs – in Gedenken an den Motörhead-Frontmann – bis ins Detail zelebriert. Dr. Ape, der deutsche Lemmy, spielt den gleichen legendären Bass-Sound und erscheint sogar mit der angeborenen Warze wie Lemmys Zwilling. Zwischen den Pausen tritt auf der Second Stage Steve Rödelein, ein altbekannter Rockartist, auf.

Am Festivalsamstag beehrt die Band Acoustic Revolution die Sandgrube bei Neuler. Mit der ungarischen Band Firkin ist eine der bekanntesten Irish-Folk-Punk-Bands am Start. Anschließend geht es mit Heaven in Hell auf eine energiegeladene Reise zu den großen Rockklassikern der 1980er Jahre. Als absolute Neuerung wartet der Gruabarock 2019 anschließend mit einem „Unplugged-Late-Night-Special“ auf. Die Band MitOhneStrom entstammt der Schwetzinger Kneipenszene und entwickelte sich zu einer Unplugged-Institution, die zurzeit deutschlandweit die Festivals erobert. In Neuler darf sie mit ihrem Auftritt den diesjährigen Gruabarock abschließen.