Der FC Gaishardt feiert vom 12. bis 14. Juli sein 40-jähriges Bestehen. Auf dem kleinen, aber feinen Programm steht am Freitag, 12. Juli, ein Gaishardter Zeltpreisbinokel (ab 19 Uhr). Am Samstag stehen dann um 17 Uhr ein Freundschaftsspiel und ab 20 Uhr ein Vereinsabend im Festzelt an. Der Sonntag ist dann komplett sportlich: Ab 10 Uhr beginnt das 35. Hobbyfußballturnier. Gegen 14.30 Uhr soll außerdem noch ein Elfer-Turnier ausgetragen werden. Kurzfristige Anmeldung zu den beiden Turnieren am 14. Juli sind noch bis Mittwoch bei Thomas Frey, Telefon 0179 / 9220056 oder E-Mail: T.J.Frey@web.de möglich.