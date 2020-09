Freude über neues Schultreppenhaus in Neuler

Zum neuen Schuljahr bereichert ein neu errichtetes Treppenhaus mit Aufzug den Schulgebäudekomplex der Brühlschule Neuler. Da für die Erstellung der neuen Sporthalle der Abriss des ältesten Gebäudeteils der Brühlschule von 1968 notwendig wurde, verlor die Schule ein für den Schulbetrieb und die Fluchtwege notwendiges Treppenhaus.

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat befürworteten einen Anbau an den verbleibenden Bauabschnitt II, den der Architekt Ralf Schüll entwarf und der in kurzer Zeit realisiert wurde. Mit großer Begeisterung der Schüler nahm man den neuen Gebäudeteil sogleich in Betrieb. Helligkeit, großzügiges Raumgefühl und Farbigkeit zeichnen den neuen Gebäudeteil aus, der zur Barrierefreiheit auch einen Aufzug erhielt.