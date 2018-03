Freude an allem, was Flügel hat

Flugmodelle in allen Größen und Variationen haben die vielen Besucher der Jubiläumsausstellung der Modellsportgruppe (MSG) Virngrund Neuler in der Schlierbachhalle begeistert. Seit 40 Jahren erfreuen sich die Mitglieder des MSG an ihrem Hobby. Viele befreundete Flugmodellbauvereine aus der Region kamen nach Neuler, um dem MSG zu seinem Jubiläum zu gratulieren.

Es braucht eigentlich nicht viel, um ein Jubiläum zu feiern. Der MSG Virngrund Neuler reichten dazu engagierte „Piloten“ und deren Fluggeräte. Seit 40 Jahren bringen die Mitglieder der MSG so beinahe alles zum Fliegen, was Flügel hat. Obwohl auch das nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Manchmal reicht auch eine Frisbee-Scheibe mit Motor, weiß Peter Dürr, Jugendbetreuer bei der MSG. Er selbst ist gleich mit einem halben Dutzend an Flugmodellen auf der Jubiläumsausstellung vertreten. Sein Schwerpunkt liegt auf Düsenjägermodellen, die er mit elektrischen Düsentriebwerken ausstattet, um sie dann mit Geschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometer durch den Himmel zu jagen. Dafür braucht es schon eine Menge Erfahrung. Und auch dann ist man vor unliebsamen Überraschungen nicht gefeit, wie Dürr aus eigener Erfahrung weiß.

„An so einem Modell kann man schon mal mehr als 100 Arbeitsstunden lassen. Deshalb kaufe ich mir selbst lieber bereits die fertigen Modelle“, verrät Michael Strobel, der ebenfalls Mitglied bei der MSG ist. Finanziell sei das heute schon gar kein Problem mehr. Ein komplett ausgestattetes und gutes Einstiegsmodell bekomme man schon ab 200 Euro.

Viele der Hobbypiloten haben sich schon selbst von ihren Vätern mit dem Virus Flugmodellbau angesteckt. Als Kinder haben sie jede freie Minute an ihren eigenen Flugmodellen herumgebastelt. Jetzt haben sie den Virus auch an ihre Kinder übertragen. Der MSG Virngrund Neuler hat mittlerweile 54 Mitglieder. „Das ist eine stattliche Menge“, meint Strobel. Der Modellbauverein verfügt über einen eigenen „Flugplatz“ und hat sogar ein eigenes Fahrzeug für das „Bodenpersonal“. In Form eines Rasentraktors, der nicht nur für einen fantastisch kurzen Rasenschnitt sorgt, sondern den auch gleich von der Start- und Landebahn saugt.

Geflogen wird bei der MSG alles was man so in die Luft bekommen kann. Das können durchaus auch mal Flugmodelle mit einer beeindruckenden Spannweite von 4,40 Metern sein. Als Material werden Holz, Styropor oder auch vorgefertigte Plastikbauteile verwendet. Gefachsimpelt wurde auf der Ausstellung nicht nur über die Motorenausstattung, sondern auch über die großen Vorbilder, nach denen viele der ausgestellten Modelle gefertigt werden. Gastpiloten sind bei der MSG immer gerne gesehen. „Für einen kleinen Obulus kann jeder bei uns auf unserem Fluggelände auch seine eigenen Flugmodelle fliegen lassen. Noch mehr freuen wir uns aber über neue aktive Mitglieder in unserem Verein“, sagt Strobel.