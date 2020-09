Firma Geiger feiert 70-jähriges Betriebsbestehen

Die Firma Geiger Energie- und Umwelttechnik in Neuler hat ihr 70jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Die Feier zu diesem freudigen Anlass begann für den Familienbetrieb mit Team und deren Familien am vergangenen Freitag bei Traumwetter mit einem Betriebsausflug. Dieser führte nach Ulm und in die Charlottenhöhle nach Giengen-Hürben. Der festliche Abschluss fand im Landgasthof Bieg in Neuler statt. Foto: privat