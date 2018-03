Feuerwehr Neuler erntet Lob

Kommandant Markus Barth hat auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Neuler zum ersten Mal die neue Bürgermeisterin Sabine Heidrich begrüßt. Vier Feuerwehrmitglieder wurden für 25 Jahre aktiven Dienst geehrt. Die Neulermer Wehr darf auf ein neues Fahrzeug hoffen. Markus Barth wurde einstimmig für weitere fünf Jahre zum Kommandanten der Wehr gewählt.

„Heute haben Sie die Gelegenheit, Ihre Feuerwehr einmal näher kennenzulernen“, begrüßte Feuerwehrkommandant Markus Barth die neue Bürgermeisterin von Neuler, Sabine Heidrich. Zwar hatte die Neulermer Wehr bereits ihren stimmungsvollen Beitrag zur feierlichen Amtseinsetzung von Heidrich im Januar dieses Jahres geleistet. Sich aber einen umfassenden Überblick über die Aufgaben und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Neuler zu machen, hat es der neuen Bürgermeisterin in der bislang kurzen Amtszeit noch nicht gereicht.

Umso lobender waren ihre Worte, die sie für die Feuerwehr nach den Berichten des Kommandanten und weiterer Funktionsträger fand. „Ich finde ein bemerkenswert aktives Feuerwehrleben in Neuler vor. Struktur und Ordnung, sowohl bei Veranstaltungen als auch bei den Einsätzen, funktionieren bei unserer Feuerwehr“, meint Bürgermeisterin Heidrich. Dafür, dass auch in Zukunft die Struktur und Ordnung bei der Feuerwehr Neuler funktionieren, will die neue Rathauschefin zusammen mit ihrem Gemeinderat sorgen. Dazu gehöre auch die aktuell anstehende Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Feuerwehrfahrzeug LF 8. Die Jugendarbeit in der Feuerwehr bezeichnete Heidrich als vorbildlich. „Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Begeisterung und Freude für das für die Gemeinde so wichtige Ehrenamt und vor allem, dass Sie gesund von allen Einsätzen wieder heimkommen“, so Heidrich.

Aktuell leisten 54 aktive Feuerwehrleute ihren Dienst in der Feuerwehr Neuler. Das Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren. Die Tagesverfügbarkeit ist laut Kommandant Barth zufriedenstellend. Acht Einsätze sowie 18 Übungen und 11 Sonderübungen hat die Neulermer Wehr im letzten Jahr gemeistert. Hinzu kommen noch Dienste bei 81 Veranstaltungen und Terminen in der Gemeinde.

Sehr erfolgreich ist die Feuerwehr auch in der Jugendarbeit unterwegs. 16 Jugendliche interessieren sich für eine Ausbildung in der Wehr. Spaß am gemeinsamen Üben und an den Ausflügen haben die Jugendlichen auf alle Fälle, was auch die Kameradschaft untereinander fördere. Die Wartung der Fahrzeuge und Geräte befindet sich auf aktuellem Stand und ist laut Barth ebenfalls vorbildlich. Im vergangenen Jahr gab es keine großen und nennenswerten Reparaturen, was der guten Arbeit der Fahrzeug- und Gerätewarte der Feuerwehr Neuler zu verdanken ist.

Markus Barth als Kommandant wieder gewählt

Trotz guter Wartung kommt einmal auch das bestgepflegte Fahrzeug ins Alter und muss ersetzt werden. Aktuell beschäftigt sich ein Ausschuss mit der Ersatzbeschaffung des LF 8, welches mittlerweile 35 Jahre alt ist. Kreisbrandmeister Otto Feil, der zu Gast auf der Jahreshauptversammlung in Neuler war, äußerte sich positiv zu diesen Plänen. „Mit einem Zuschuss für das neue Feuerwehrfahrzeug sieht es mit Sicherheit gut aus“, machte Feil den Anwesenden Hoffnung. Im Raum stehen runde 92 000 Euro, die für eine Ersatzbeschaffung zur Verfügung gestellt werden könnten. Das neue Fahrzeug könnte frühestens 2020 in Neuler eintreffen. Unter den Gästen waren auch Pfarrer Jürgen Zorn und die Bereitschaftsleiterin des DRK Neuler, Daniela Groß, die ebenfalls Grußworte an die Versammlungen richteten.

Seit zehn Jahren ist Markus Barth Feuerwehrkommandant von Neuler. Jetzt wurde der hoch engagierte und bei seinen Feuerwehrkameraden geschätzte Feuerwehrchef in einer geheimen Wahl einstimmig für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Barth bedankte sich bei allen für diesen großen Vertrauensbeweis. Neue Schriftführerin ist Annika Lutz.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden Klaus Bieg, Jochen Heinzmann, Jürgen Ernsperger, Markus Krafft, Harald Pfitzer, Bernd Rehe und Harald Schüll für 20 Jahre und Dietmar Biehlmaier für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Gerd Groß, Simon Haag, Siegmar Heinzmann und Franz Schall mit dem Feuerwehrehrenabzeichen in Silber geehrt.