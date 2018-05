Faschingsumzug: Das Spektakel in Neuler

Bunt, bunter, Neuler: Der Neulermer Faschingsumzug am Sonntag, 11. Februar, um 13.30 Uhr verspricht auch in diesem Jahr zu einem Spektakel zu werden. Seit Wochen werkeln und basteln die verschiedenen Gruppen und Vereine an den beeindruckenden Motivwagen. Auch bei den Fußgruppen kennt die Fantasie keine Grenzen.

Der Neulermer Faschingsumzug ist einer der größten in der Region. Regelmäßig lockt die Veranstaltung viele tausend Besucher in die kleine 3000-Einwohner-Gemeinde. Mit 15 000 Zuschauern rechnen Organisatoren und die Feuerwehr Neuler. Insgesamt werden 24 Gruppen und zwölf Motivwagen an dem Umzug teilnehmen.

Den Aufwand, den die einzelnen Gruppen dabei betreiben, ist beeindruckend. Motivwagen, so hoch wie Häuser, und Gruppen, so bunt wie blühende Blumenfelder, machen den Faschingsumzug in Neuler zu einem wahren Augenschmaus. Zum ersten Mal dabei und schon jetzt ganz gespannt auf das bunte Spektakel ist die neue Bürgermeisterin der Gemeinde, Sabine Heidrich.

Die Motivwagen haben in diesem Jahr so fantasievolle Namen wie „Hoch Hinaus“, „Alle Neune“, „Space Shuttle“ oder „In drei Minuten ab Neuler reisen“. Und auch die Fußgruppen stehen den Motivwagen bei der Namensgebung in nichts nach und nennen sich „Mobil unterwegs im Alter“, „Papadu“, Neulermer Pferderennen“ oder „Dia schlagad Negel nei“.

Ein besonderes Augenmerk legen die Veranstalter und Gastgeber auf die Sicherheit ihrer Gäste. Auch der Polizeichef von Ellwangen, Gerald Jüngel, hatte im letzten Jahr das gut funktionierende Sicherheitskonzept des Organisationsteams der Neulermer Narren und seinem Chef Klaus Vaas gelobt. Dieses Konzept werde auch in diesem Jahr beim Faschingsumzug angewendet.