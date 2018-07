Fahrer flüchtet nach Unfall.

Auf der K 3333 musste am Montagvormittag ein 27-jähriger Autofahrer gegen 8.50 Uhr nach rechts ausweichen, um den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern, dessen Fahrer in einer langgezogenen Kurve gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat. Dabei fuhr der Mann gegen den Bordstein und beschädigte Reifen und Felgen der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Der Verursacher, der mit einem Opel unterwegs war, entfernte sich unerlaubt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.