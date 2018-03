Fachwarte nehmen sich 80 Streuobstbäume vor

Insgesamt 50 Fachwarte, 15 Fachwarte in Ausbildung und Gäste haben sich an einer Aktion in der Gemeinde Neuler zu den landesweiten Streuobstpflegetagen, initiiert vom Landesverband für Obstbau, Garten, Landschaft Baden-Württemberg, beteiligt. Rund 80 Obstbäume hatten sich die Teilnehmer für die Schnittaktion vorgenommen. Bürgermeisterin Sabine Heidrich und Rathausmitarbeiter Georg Schmid fanden es beachtlich, dass sich so viele Fachwarte dazu einfanden. Dann ging es voll motiviert, mit guter Laune und bewaffnet mit Scheren und Sägen an die Bäume. Die Fachwarte kennen die kleinen und großen Geheimnisse um den Obstbaumschnitt, denn ein Obstbaum braucht zeitlebens eine Pflege. Es muss auf die Stabilität geachtet werden, so dass er das ganze Obst tragen kann, viel Licht ist gefragt, so dass das ganze Kronenvolumen produktiv sein kann. Dann können im Herbst aromatische Äpfel, Birnen und Zwetschgen geerntet werden. Und so ganz nebenbei tragen die Fachwarte mit ihren verschiedenen Schnittaktionen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.