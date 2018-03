Der Förderverein des Musikvereins Neuler nimmt am Samstag, 24. Februar, von 8 bis 15 Uhr Schrott und Alteisen an. Abgegeben werden können am Container auf dem Neulermer Bauhof alle Formen von Alteisen und Metallen. Nicht entsorgt werden können Elektrogeräte, Kühlgeräte, Ölfässer, Gebinde mit Restmengen und Ölradiatoren, Elektroschrott und Autos. Der Erlös ist für die Vereins- und Jugendarbeit des Musikvereins bestimmt.