Es gibt immer noch „jede Menge Baustellen“

Der gebürtige Crailsheimer des Jahrgangs 1956 hat vor seinem Dienstantritt im Januar 1986 in seiner Heimatstadt den Vorbereitungsdienst gemacht. Von 1975 bis 1977 war er an der Hochschule für Verwaltung, legte die Staatsprüfung ab und war danach in Langenburg Fachbeamter für das Finanzwesen.

Wahlversprechen eingelöst

„Jede Menge Baustellen“ habe es zu Beginn seiner ersten Amtszeit in Neuler gegeben, erinnert sich Fischer. Viel wurde in die Infrastruktur auch in den Teilorten investiert. Außer Schule, Kindergärten, Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof hat er sich ganz besonders darüber gefreut, ein bestimmtes Wahlversprechen eingelöst zu haben: die Sanierung der vielen Waldwege. So seien in enger Zusammenarbeit mit Bauern und Staat auf der gesamten Gemarkung viele Wanderwege entstanden. Die Flurbereinigung der vergangenen Jahre habe schließlich dem Ganzen den Deckel aufgesetzt. Viel positive Resonanz in der Bevölkerung erfuhr darüber hinaus die umfangreiche Baugebietserschließung.

„In einer Gemeinde der Größenordnung Neulers wird man nie fertig“, bekennt der dreifache Familienvater. So steht die Sanierung der Schlierbachhalle genauso an wie die der Kläranlage. Angehen werde die Gemeinde aber auch den Bau einer Aussegnungshalle und eines DRK-Pflegeheims. Auch wegen der Konkurrenz mit anderen Gemeinden brennt „das schnelle Internet“ auf den Nägeln. Da müsse die Kommune „das Scharnier zu den Providern“ bilden – nicht nur für Private, sondern auch für Gewerbebetriebe.

Mit 29 hatte er sich vor 25 Jahren für Neuler entschieden, „weil das eine überschaubare Gemeinde ist“. Erst im zweiten Wahlgang war er mit 38 Prozent gewählt worden. Das hat sich 2009 bei seiner Wiederwahl mit über 96 Prozent gründlich geändert, womit ihm die Bürger auch ein glänzendes Zeugnis ausstellten. Schließlich vertritt er sie seit über 20 Jahren im Kreistag und ist dort Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Bildung und Finanzen. 15 Jahre lang war er darüber hinaus Sprecher des Ellwanger Bürgermeistersprengels, ist jetzt Kreisvorstand der Bürgermeistervereinigung sowie des Gemeindetages. Da übernimmt er am 1. März die Funktion seines Abtsgmünder Kollegen Georg Ruf. (vo)