Wer heute ein Haus baut, darf keine Energieschleuder in die Landschaft setzen. Dafür sorgen die Vorgaben der sogenannten Energieeinsparverordnung. Weit über die Mindeststandards ist Rudi Roesch (67) gegangen: Er hat in Berg ein Haus gebaut, das sich selbst mit Strom versorgt. „Die Unabhängigkeit, die man in diesem Haus hat, gibt uns ein beruhigendes Gefühl“, sagt seine Frau Edda (65).

Dass die beiden in ihren 60ern noch ein neues Heim gebaut haben, hatte in erster Linie mit dem Wunsch zu tun, im Alter auf einer Ebene zu wohnen.