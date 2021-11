Sicher über den Zebrastreifen: 13-Jähriger Schüler löst mit Erfindung großes Interesse aus

In Neuler macht die Erfindung eines 13-Jährigen Furore. Nils Weber entwickelte ein cleveres Konzept, wie Zebrastreifen in Zukunft sicherer werden können. Auf Erfinderwettbewerben war er mit seiner Idee bereits erfolgreich. Nun besuchte ihn sogar der Verkehrsminister Baden-Württembergs Winfried Hermann, um sich das Modell persönlich vorführen zu lassen.

Nils war das Problem unsicherer Verkehrsüberwege seit langer Zeit bestens bekannt: Auf dem Weg zu seiner Oma muss der 13-Jährige jedes Mal einen Zebrastreifen an einer abschüssigen Straße überqueren. Schon als kleiner Junge hat er festgestellt, dass hier viele Autofahrer nicht anhalten, wenn Passanten die Straße überqueren möchten. Besonders bedenklich: Der Fußgängerüberweg befindet sich in direkter Nähe zu einem Kindergarten.

Nils begann sich Gedanken darüber zu machen, wie man den Übergang sicherer gestalten könnte. In der Forscher AG seiner Schule, dem Peutinger-Gymnasium in Ellwangen, startete er mit seiner Entwicklung „Der sichere Zebrastreifen“.

Fußgänger lösen die LED-Beleuchtung aus

Zwar verfügt der Zebrastreifen bereits über eine Beleuchtung. Doch Nils stellte fest, dass diese im Lichtermeer von Werbetafeln und anderen Straßenbeleuchtungen untergeht. Außerdem fiel ihm auf, dass Zebrastreifen auch tagsüber oft nicht gut einsehbar sind, wenn Bäume oder parkende Fahrzeuge im Sichtfeld der Autofahrer stehen. für den jungen Erfinder stand fest: Es musste eine Lösung her.

Sein Einfall war ein Überweg, bei dem LED-Leuchten zu blinken beginnen, sobald ein Fußgänger die Straße überqueren möchte. Nils Weber erklärt anhand eines Modells sein Konzept: „Der Fußgänger tritt auf eine Druckplatte im Boden und so leuchten am Zebrastreifen die LEDs für einige Sekunden, je nach Länge des Zebrastreifens, auf.“

Die blinkenden Lichter sind tags wie nachts und bei jedem Wetter gut zu erkennen und sollen Autofahrer frühzeitig auf den Übergang aufmerksam machen. Bei Jugend Experimentiert und beim Arthur Fischer Erfinder Preis wurde Nils für sein Projekt jeweils mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Da auch in Baden Württemberg Unfälle an Fußgängerüberwegen keine Seltenheit sind, wurde sogar Verkehrsminister Hermann auf die Idee aufmerksam. Zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Martin Grath, der Schulleiterin des Peutinger Gymnasiums Stella Herden, der Neuler Bürgermeisterin Sabine Heidrich und Thomas Maile mit Kollegen von der Polizeidienststelle Aalen stattete der Minister Nils einen Besuch ab.

Bei der Demonstration des Modells zeigten sich die Gäste überzeugt davon, dass der „sichere Zebrastreifen“ Unfälle verhindern kann.

Der Oberbürgermeister von Backnang, Maximilian Friedrich, hatte bereits im Vorfeld sein Interesse an der Umsetzung eines Modellprojekts bekundet. Verkehrsminister Hermann sicherte zu, dass er sich um eine schnelle Freigabe kümmern werde. Auch Bürgermeisterin Heidrich aus Neuler will die Kommune für ein Modellprojekt zur Verfügung stellen.

Zwei Auszeichnungen in einer Familie

Nils Schwester Marie holte mit ihrer Erfindung sogar eine Goldmedaille. Die von ihr konzipierte Lüftungsanlage für Klassenzimmer und Büroräume saugt mit einer Kapazität von 80 Kubikmetern pro Stunde die verbrauchte Luft ab und bläst sie durch den Wärmetauscher. „Faszinierend, dass gleich zwei so großartige Auszeichnungen an eine Familie gingen“, lobte Martin Grath und erntete spontan Beifall. „Nur so kommt unser Land weiter voran.“