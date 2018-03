DRK Neuler plant Helfer-vor-Ort-Gruppe

„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir nicht haben – es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen“ – deshalb hat der DRK-Ortsverein Neuler diesen Abend dafür genutzt, um auf ein ereignisreiches Jahr 2017 bei der Hauptversammlung zurückzublicken. Natalie Ernst führte mit der vorgelesenen Rede der verhinderten Ortsvereinsvorsitzenden Daniela Groß in die Versammlung ein.

Das DRK Neuler habe sein Standardprogramm von Fasching über die zweimal jährlich stattfindende Blutspende bis hin zum IPVS-Turnier gut gemeistert. Wobei das vergangene Jahr einige Veränderungen mit sich brachte, so Bereitschaftsleiter Florian Ilg. Zum einen wurde ortsintern die Dienst- und Terminverwaltung auf das neue Programm HiOrg umgestellt, was soweit sehr gut funktioniere. Außerdem bildeten sich die Bereitschaftsleiter Natalie Ernst und Florian Ilg auf der Landesschule in Ellwangen zum Gruppenführer weiter, wobei die Prüfung noch aussteht. Zudem wurde das bisherige Zelt des DRK durch ein neues, größeres ersetzt und war somit eine Großanschaffung. Und schließlich plant das DRK Neuler, eine Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO) zu gründen. Diese Helfer können von der Rettungsleitstelle zusammen mit dem Rettungsdienst alarmiert werden und überbrücken somit die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Betreuerin dieser zukünftigen Gruppe wird Irmgard Schmid aus der Bereitschaft sein.

Ein weiteres Highlight im Jahr 2017 stellte die Teilnahme am ersten Nachtorientierungslauf in Lauchheim dar. Punktgleich mit dem ersten Platz rutschte die Bereitschaft des DRK Neuler ganz knapp am Siegerpokal vorbei und belegte den zweiten Platz, während das zweite Team mit der jüngeren Generation den siebten Platz belegte.

Mit insgesamt 3982 an geleisteten Stunden im Ehrenamt – das sind beinahe 400 Stunden mehr als im letzten Jahr – dankte die Bereitschaftsleitung für das Engagement der aktuell 38 aktiven Helferinnen und Helfer. Zu ihnen zählen nun auch die neuen Bereitschaftsmitglieder Bianca May, Lukas Kurz und Florian Schlipf.

Gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz (JRK) konnte die aktive Bereitschaft im vergangenen Jahr bei zehn einsatznahen Übungen im Rahmen von kleinen Fallbeispielen weitere praktische Erfahrungen sammeln. Über die Pauline Rehe, stellvertretend für den Leiter des JRK, Thomas Ernsperger, berichtete. Zu dem ereignisreichen Jahr der Jugendrotkreuzler zählte vor allem der Kreisentscheid in Schweindorf, bei dem die junge motivierte Gruppe mit dem dritten Platz genauso auf dem Treppchen landete wie auch die Gruppe der Bereitschaft, die ebenfalls an diesem Tag startete. Im Juni und Oktober besuchten die Gruppenleiter Florian Ilg und Pauline Rehe mit Unterstützung von Simon Ernst die Grundschule, um neue Mitglieder für das JRK anzuwerben. Dass diese Besuche ein voller Erfolg waren, zeigt sich daran, dass Mitte Juni eine weitere JRK-Gruppe mit acht Kindern der ersten bis vierten Klasse gegründet werden konnte.

Nach der Abstimmung über die neue Satzung, welche nun in Kraft treten wird, lobte Bernhard Winter in Vertretung von Bürgermeisterin Sabine Heidrich die gute Jugendarbeit sowie die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Neuler. Was Markus Barth von der Feuerwehr unterstrich. Weitere Grußworte sprachen DRK-Kreisvorsitzender Eberhard Schwerdtner, Petra Apelt vom Ortsverein Ellwangen und Walter Strähle vom Ortsverein Lauchheim.

Zum Schluss wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt: für zehn Jahre Max Bäuerle, Marius und Niklas Beetz, Thomas Ernsperger, Florian Ilg, Jana Möginger und Lukas Schmid; für 15 Jahre Clarissa Fitzner; für 25 Jahre Christine Stern, Monika Stock und Karin Mödl; für 50 Jahre Xaver Maier.