Dreimal Gold für die beste Wurst und Maultaschen

Neuler - Die kleine Familienmetzgerei Ilg aus Neuler hat bei ihrer ersten Teilnahme am Internationalen Kochwurst-Wettbewerb in Stuttgart gleich mehrere Preise abgeräumt.

Benjamin Ilg ist nun seit nunmehr elf Jahren Metzgermeister im Betrieb seines Vaters Martin Ilg und hat das Handwerk tatsächlich von der Pike auf gelernt; seine Lehrzeit hat Ilg bei der Metzgerei Scherrenbacher im Schwäbisch Gmünder Teilort Straßdorf absolviert. Seine Meisterprüfung bestand der Neulermer mit einem herausragenden Ergebnis. Bei der Übergabe des Meisterbriefes auf der Freisprechungsfeier in Landshut wurde Ilg deshalb mit einem Diplom ausgezeichnet. „Das wir auf der Ostalb eine gute Wurst machen, wusste ich schon immer“, sagt Benjamin Ilg.

Die Idee, an einem Wurst-Wettbewerb teilzunehmen, sei ihm spontan gekommen. Dass es ein Internationaler Wettbewerb war, machte die Sache für ihn noch interessanter.

Für alle drei Erzeugnisse gibt es die Höchstpunktzahl

Ausgesucht hatte sich Ilg die SÜFFA, eine Fachmesse für die Fleischbranche, die nur alle zwei Jahre in Stuttgart stattfindet. Mehr als 200 Aussteller präsentieren hier ihre Produkte und Dienstleistungen. Der Wurst-Wettbewerb gehört zu einem der Höhepunkte der Fachmesse. Mehr als 700 Proben aus dem In- und Ausland wurden in diesem Jahr bei einer Expertenjury eingereicht. Der Neulermer Metzgermeister reichte drei Proben ein – und gewann damit auf Anhieb dreimal Gold. Die Hausmacher Schinkenwurst, der Bierschinken und die Hausmacher Maultaschen überzeugten die Juroren offenkundig auf ganzer Linie.

Für alle drei Produkte gab es die Höchstpunktzahl. „Das macht uns schon ein wenig stolz“, sagt Ilg und lächelt. Neben dem Aussehen, der Farbe und der Zusammensetzung waren die Konsistenz, der Geruch und vor allem natürlich der Geschmack der Wurst und der Maultaschen ein wichtiges Kriterium.

Bei den Maultaschen landete die Metzgerei Ilg sogar unter den acht besten Produkten und holte sich neben der Goldmedaille auch noch den Pokal für den zweiten Platz. „Besser geht’s nicht“, freut sich Ilg. Seine Wurst- und Maultaschenproben hat der Metzgermeister übrigens höchstpersönlich nach Stuttgart gefahren. „Ich hätte sie natürlich auch schicken können, aber dann hätte ich die Qualität nicht mehr selber in der Hand gehabt. Sichr ist sicher“, sagt Ilg.

Und was mögen eigentlich die Neulermer Kunden am liebsten von der Metzgerei Ilg? „Unsere Kunden kaufen tatsächlich gerne unsere Maultaschen. Beliebt sind aber auch die gerauchten Würste und unsere Knabberstangen“, sagt Ilg.

Für die nächste Messe in Stuttgart 2020 hat der junge Metzgermeister übrigens noch einige neue Trümpfe im Ärmel. „Ich mache wieder beim Wettbewerb mit, dann aber mit mehr Proben“, kündigt Ilg schon an – und hofft auf weitere Goldmedaillen und Pokale.