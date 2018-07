Die Weltstars sind zurück in „the Pampa“

Tausend Besucher haben ein Rockfestival der Spitzenklasse in der legendären Sandgrube bei Neuler genossen. Der Freitag und Samstag ließ die Fans von Alternative und Authentic Rock Kopf stehen. Schon im Vorverkauf waren alle Eintrittskarten vergriffen.

Das war nicht nur ein Rockfestival, das war ein Spektakel und eine Hommage an die gute, handgemachte Rockmusik. Das Gruabarock-Openair findet traditionell in dieser einmaligen und originellen Lokalität im Schlierbachtal zwischen Neuler und Ramsenstrut statt. Der ehemalige Steinbruch, in dem Sandsteine zum Bau und grober Sand zum Reinigen der Holzböden in den alten Bauernhäusern gewonnen wurde, verwandelt sich einmal im Jahr zu einer Partyzone mit Sommer-Wohlfühl-Charakter. Zwischen haushohen Bäumen, den mehreren in den Hang gebauten Besuchergalerien inklusive Bars, etlichen Kilometern an bunten Lampionketten entsteht die besondere Atmosphäre, die inzwischen auch Weltstars zu schätzen wissen.

Die amerikanische Rockband The Hooters sind solche Weltstars und bereits zum zweiten Mal in Neuler. Anfangs überwog noch die Skepsis bei den Starmusikern, ob das überhaupt etwas werden kann „in the Pampa“. Jetzt, beim zweiten Mal, kamen sie freiwillig zum Gruabarock und kannten Neuler sogar beim Namen.

Die Chemie zwischen Publikum und The Hooters hat von Anfang an gestimmt. Dies traf auch auf die zahlreichen anderen Bands zu, wie bei The Seer, einer deutschen Folk-Rock-Band aus Augsburg, die eine Mischung aus hymnenhaftem Rock und Folk-Elementen spielt und als Vorgruppe zu The Hooters auftrat.

Bereits am Freitag standen Life n´nature, The new Roses und Alex im Westerland auf der große Gruabarock-Bühne. „Schade, dass es immer so schnell hell wird“, meinte einer der Organisatoren des Gruabarocks scherzhaft. Schade, dass es wieder vorbei ist. Aber der nächste Gruabarock steht schon in den Startlöchern. Dann heißt es wieder schnell sein beim Kartenvorverkauf.