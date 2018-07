Die „Sculturies“ haben ein interkommunales Band gewoben

83 Einzelfiguren und Gruppen haben die 16 Mitglieder der „Sculturies“ bisher auf den vier Abschnitten des Skulpturenweges zwischen Neuler und Hüttlingen erstellt und damit eine touristisch einmalige Sehenswürdigkeit im Ostalbkreis und weit darüber hinaus geschaffen. Die Figuren zieren sowohl den Wanderweg im Schlierbachtal, als auch den Kreisel bei der Brühlschule, sind beim Friedhof oder dem Niederalfinger Naturerlebnisbad zu bestaunen, hängen (wie etwa Nils Holgersson) in Bäumen, werden (solarbetrieben) beleuchtet, erinnern an längst ausgestorbene Berufe oder zeigen ganz einfach Märchenfiguren. Viele tausend Wanderer haben sich in den vergangenen neun Jahren an den Werken der von Hubert Schüll geprägten Gruppe ergötzt.

Jetzt hat Bürgermeister Manfred Fischer an der Kreuzung von Hasenberg und Leinenfirster Straße mit dem von Manfred Dierolf geschaffenen Peitschenknaller eine weitere Figur „begrüßt“, die an die Hütebuben der vergangenen Jahrhunderte erinnert. Noch heute wird in Neuler und Hüttlingen am Kirchweihsonntag traditionsgemäß die „Goisel“ geschwungen, womit die Buben einst die Bauern daran erinnerten, ihnen ihren Hütelohn auszubezahlen. Die Bilanz der „Sculturies“ könne sich sehen lassen, lobte der Bürgermeister. Die Hobbykünstlergruppe habe mit ihren Skulpturen zwischen Neuler und Hüttlingen ein nicht mehr wegzudenkendes kommunales Band gewoben, welches aus dem touristischen Sektor beider Gemeinden nicht mehr wegzudenken ist.

„Sculturie“-Sprecher Hermann Hass versprach, dass das nicht die letzte Figur seiner 15 Mitstreiter sein werde. Freilich mussten einige bestehende noch „aufgerüstet“ werden. So habe der Schäfer endlich auch Schafe zur Seite bekommen und wurde der schlecht durch den Winter gekommene Bär restauriert. Er bedankte sich bei der Verwaltung und dem Gemeindebauhof, bei den Sponsoren und Führern, die schon vielen Gruppen die Arbeiten der „Sculturies“ nahegebracht haben. (vo)