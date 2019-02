Die Neulermer Narren stechen in See

Neben dem großen Faschingsumzug ist der traditionelle Gmoidsball in der kleinen TV-Halle eine der beliebtesten Veranstaltungen beim närrischen Volk aus Neuler und Umgebung. Voller Erwartungen ist das närrische Schiff zusammen mit seinem zahlreichen Publikum aus dem sicheren Gemeindehafen geglitten und vielen Abenteuern entgegengeschwommen.

Große Überredungskünste brauchen die Neulermer Narren nicht, um ihr Publikum auf den traditionellen Gmoidsball in der TV-Halle zu locken. Gehört der Gmoidsball in Neuler doch zum Pflichtprogramm eines anständigen Faschingsfans. Und so war auch in diesem Jahr die Bude wieder gerammelt voll. Für die musikalische Stimmung während der ausgedehnten Tanzpausen sorgte die Partyband Jeppies. Für das tolle Unterhaltungsprogramm sorgten die Organisatoren der, man lese jetzt genau, „Interessengemeinschaft Närrisches Neulermer Volk“. Was vom Namen her so trocken rüberkommt, lässt beim Publikum aber während des gesamten Abends kein Auge trocken. Durch das Bordunterhaltungsprogramm auf dem Neulermer Narrenschiff führten die vier Moderatoren Rainer, Steven, Armin und Klaus. Und damit auch ja keine Klippe und keine Sandbank ausgelassen wird, navigierten die vier Leichtmatrosen das närrische Schiff anhand eines Netto-Reiseprospekts sicher über die sieben Weltmeere. Das dies natürlich eher Ähnlichkeit hat mit den Irrfahrten eines Odysseus, kann man sich bei so viel Neulermer Marineerfahrung ja denken.

Besuch beim alternden Kinderstar Pippi Stützstrumpf

Lustig war die Fahrt mit dem Ü60-Shantychor, dem Zauberer Sepperle, Finki, dem Bordpfarrer und zahlreichen anderen illustren Gestalten der See auf jeden Fall. Wenn dann noch Alexandra Eckstein und Dietmar Kraus auf dem Pooldeck im Liegestuhl über Passagiere und Personal des Kreuzfahrtschiffes herziehen, weiss man, was das Stündlein auf hoher See geschlagen hat. Zwischendurch rettet die Feuerwehr Neuler noch die Schiffsbrauerei, die durch einen Motorbrand in akute Gefahr gerät. Und auf dem Seeweg nach Skandinavien stattet die Neulermer Barkasse auch Pippi Stützstrumpf einen Besuch ab, denn auch ein beliebter Kinderstar wird einmal älter. Bei soviel Un und Frohsinn bleibt nur noch der Trinkspruch: Wie isch der Pegel? - Der steigt! Weiter so, Gmoidsball.