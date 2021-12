Die Collettis sammeln die Rekordsumme von 25 999,99 Euro für das Hospiz in Ulm ein

Für viele Menschen ist die Vorweihnachtszeit die stressigste des ganzen Jahres. Geschenke müssen besorgt, das richtige Essen ausgewählt werden und natürlich muss das Haus in weihnachtlichem Glanz erscheinen. Anders bei den Collettis in diesem Jahr. Hier hat Vater Gioacchino „Joe“ Colletti, Spielertrainer beim TV Neuler, angetrieben und unterstützt von seiner Frau Marianna, sich fast einzig der eigenen Spendenaktion verschrieben – die sich letztlich zu einer Gemeinschaftsaktion der Ostalb und darüber hinaus entwickeln sollte – und die am Ende stolze 25 999,99 Euro eingebracht hatte, die am 23. Dezember vor Ort im Hospiz in Ulm übergeben wurden.

Valton Buduri sorgt für schöne Summe

Genau genommen sind es 25 228,63 Euro geworden. Transparent, wie die gesamte Aktion, hat Colletti diese Summe auf seinem Facebook-Kanal kommuniziert. Daraufhin kontaktierte ihn ein Freund, Valton Buduri, der den Garten- und Landschaftsbau Gala Buduri betreibt. Dieser war der Meinung, dass man doch auf 26 000 Euro aufrunden solle, das aber nicht so gut aussehe. Also beschlossen die beiden, die Summe von 25 999,99 zu nehmen. 771,36 Euro waren es dann noch, die Buduri beisteuerte. „Das war eine solch tolle Idee, der ich natürlich direkt entsprochen habe“, so Colletti freudig.

Von der Ostalb bis in den Profisport

Angefangen mit einem Trikot des SSV Ulm, das Colletti für 130 Euro versteigerte. Eigentlich nur, weil seine Frau Marianna vorsichtig angefragt hatte, ob man den Hobbykeller nicht vielleicht mal etwas ausmisten könnte bei all den vielen Fußballtrikots – geendet in einem stattlichen fünfstelligen Betrag. Eine nicht geplante Aktion, die sich zu einer wunderbar großen entwickelt hatte. Bis in den Profisport hat es gereicht. So hat Fußballprofi Sead Kolasinac sich aus London gemeldet, ein Trikot zur Versteigerung in die Spendenaktion geworfen. Die Collettis haben ihren Dezember effektiv genutzt und fast nichts anderes mehr gemacht. „Ein großer Dank geht an meine Frau, die im Hintergrund eine große Unterstützung gewesen ist. Sie hatte auch die Idee mit den Geschenken, die wir letztlich im Hospiz an die Kinder verteilen konnten, machte sich genau Gedanken, welche Geschenke es denn sein sollten“, berichtet Joe Colletti. Selbst für das passende Geschenkpapier sei sie gleich mehrmals in die Stadt gefahren, es sollte alles perfekt sein – was es schließlich auch wurde. Ein kleines Nachtlicht in Form eines Schutzengels sowie allerhand Schokolade ist es letztlich geworden. „Dazu hat sie noch einen sehr bewegenden Brief an die Kinder geschrieben, der mir fast den Atem geraubt hat“, so Colletti. Immer weitere Ziele hatten sich die Collettis gesetzt. Erst 1000, dann 10 000, dann 20 000 Euro – alle Ziele sollten erreicht, alle Hürden genommen werden.

Hospizleitung gerührt

Auch die Hospizleitung zeigte sich von der gesamten Aktion tief beeindruckt. „Es ist uns eine Freude und Ehre, dass Sie unseren Kinder- und Jugendhospizdienst ausgewählt haben. Sie können wirklich stolz sein – durch Ihr Engagement kam diese unglaubliche Spende zusammen, die wir sinnvoll für die Kinder und Jugendlichen einsetzen werden“, sagte Claudia Schumann, Geschäftsleiterin des Hospiz Ulm.

Nächstes Jahr geht es in Aalen und Gmünd weiter

Und womöglich wird diese Aktion nicht die einzige geblieben sein. Gefühlt die gesamte Ostalb, viele Menschen natürlich aus der Sportwelt, viele Menschen aber auch aus anderen Regionen, waren daran beteiligt, haben diese Aktion unterstützt. „Ich wurde tatsächlich von ganz vielen Menschen angesprochen, die gesagt haben, dass ich so etwas doch ruhig in jedem Jahr machen solle. Das werde ich in Angriff nehmen“, verspricht der 37-Jährige bereits jetzt. Im kommenden Jahr werde er dann seinen Fokus auf die Kinder in Aalen, seiner Geburtstadt und Schwäbisch Gmünd, wo er mit seiner Familie lebt, richten. Nicht nur die Unterstützung seiner Frau Marianna sollte ihm dabei gewiss sein.