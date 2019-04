Die Brühlschule feiert 50. Geburtstag

Die Brühlschule Neuler hat am Freitag groß gefeiert. Zum 50. Jubiläum wurde sowohl in der Schlierbachhalle als auch anschließend im Schlugebäude ein gewaltiges Programm aufgefahren.

In Neuler wurde am Freitag nicht viel geredet, es wurde gefeiert. Und das fröhlich und ausgelassen. Der 50. Geburtstag der Brühlschule Neuler stand auf der Agenda. Die Schule mitsamt ihren Schülern hatte sich dazu einiges einfallen lassen.

Mehrere hundert Gäste und Besucher erlebten ein wirklich beeindruckendes Programm. Mit einer „Chronik in action“ ließen die Kinder der Grundschulklassen eins bis vier, die Geschichte ihrer Schule in der rappelvollen Schlierbachhalle gesanglich und spielerisch Revue passieren. Dabei sparten die kleinen Akteure nicht mit humoristischen Einlagen, etwa als sie Grußwortparodien von Bürgermeisterin Sabine Heidrich und Bürgermeister a.D. Manfred Fischer zum Besten gaben. Ein wunderbarer Gag, der bei den Zuschauern im Saal bestens ankam.

Der spielerische Blick in die Annalen der Brühlschule machte am Freitag einfach Laune. Dies war nicht zuletzt der tollen Vorbereitung von Schulleiter Matthias Schimmel und seinem Lehrerkollegium zu verdanken. Und natürlich den Schülern, die wochenlang für das Showprogramm geprobt hatten und tolle Leistungen auf der Bühne ablieferten. Zur großen Freude des Schulleiters, der sich sowohl beim Kollegium als auch den Schülern bedankte.

Musikalisch begleitet wurden die Aufführungen von „Papmaminos“, einem Bläserensemble der Eltern. Die Gruppe spielte auch zum Ausmarsch der vielen Kinder aus der Halle – und zwar die bekannte Filmmelodie von „Pippi Langstrumpf“. Das Publikum stand dazu Spalier und spendete den kleinen Akteuren frenetischen Beifall für ihren Auftritt.

Nach der Schulfeier in der Schlierbachhalle ging es mit einem Schulfest und zahlreichen Mitmachangeboten in der Brühlschule weiter. Neben diesen haben die Schülerinnen und Schüler für ihre Gäste noch weitere Aufführungen, Präsentationen und interessante Ausstellungen vorbereitet. Das ganze Schulgebäude war ein einziger Festplatz. Die einzelnen Klassenzimmer verwandelten sich z.B. in eine Vollmond-Collage, Galerie der Bösewichte oder in einen Laubwald mit Eulen. Die Besucher durften beim Baumscheibenquiz Holzarten raten oder passend zur Saison Ostereier marmorieren. Bewirtet wurden die Gäste vom Freundeskreis der Brühlschule und vom Elternbeirat mit allerlei kulinarischen Leckereien. „Ich bin richtig froh darüber, dass so viele Menschen unserer Einladung zum Schulfest gefolgt sind“, freut sich Schulleiter Schimmel über die tolle Besucherresonanz.