Der Unterricht an der Brühlschule Neuler beginnt am Montag, 12. September, um 7.55 Uhr für die Klassen 2 bis 4. Um 10 Uhr findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Benedikt statt. Der Unterricht endet nach der 5. Stunde um 12.20 Uhr. Das teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Die Einschulungsfeier für die „Neu(l)erchen“ (Erstklässler) findet am Donnerstag, 15. September, ab 14 Uhr in der Schlierbachhalle statt. Nach einem kurzen geistlichen Impuls begrüßen Kinder der Klassenstufe 2 mit einem szenischen Spiel die neuen Erstklässler. Danach erfolgt die erste „Schnupperschulstunde“ im zukünftigen Klassenzimmer. Parallel informiert die Verkehrspolizei über wichtige Verhaltensregeln im Straßenverkehr.

Die Klassenpflegschaftssitzung für die Eltern der Schulneulinge beginnt am Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr in der Aula der Brühlschule.