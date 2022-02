Der Neulermer Narrenbaum steht

Neuler wäre nicht Neuler, wenn nicht wenigstens ein bisschen Fasching gefeiert würde, wenn auch unter den gültigen Corona-Regeln. Die Neulermer Narren haben auf dem Vorplatz der Kirche den Narrenbaum aufgestellt. Dieser wurde das erste Mal 1997 in die Höhe gehievt und steht dieses Jahr bereits zum 26. Mal. Versammelt hatten sich rund 250 Narren und Närrinnen, um diesen denkwürdigen Anlass mitzuerleben.

Die Neulermer Narren unter Vorsitz von Lukas Rupp haben bis zum Schluss an dieser Veranstaltung gefeilt und nach der Freigabe durch das Rathaus und die örtliche Polizeibehörde ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet. So wurden die Besucher nach der 2-G-Regelung genauso kontrolliert wie nach der vorgeschriebenen FFP-2-Maske. Mit Faschingsmusik wurden die Besucher auf dem Platz unterhalten, und Punkt 18.30 Uhr marschierten die jungen, die mittleren und die alten Narren, anmoderiert von Rupp, auf den Platz. Die entsprechenden Spitznamen wurden erwähnt und sorgten bei den Zuschauern für Schmunzeln.

Schnell ins Häs geschlüpft, zogen die Narren den Narrenbaum unter dem Beifall der vielen Zuschauer in die Höhe. Dieser wurde aufgehübscht zum Beispiel mit neuen Schellen, die Martin Schill in Präzisionsarbeit hergestellt hat. Anschließend schlug Max Bäuerle von den alten Narren die Pauke, die alte Närre, mit drei Schlägen. Damit war der Fasching traditionsgemäß in Neuler eröffnet. Die nächsten drei Schläge am Faschingsdienstag um 0 Uhr beenden diesen.

Am Faschingssonntag um 13.30 Uhr, genau zum normalen Beginn des Faschingsumzugs, der dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann, werden sich die Neulermer Narren mit 34 Faschingskisten präsentieren. Darunter dürfen sich die Besucher Paletten vorstellen, die stylisch und zum Teil mit viel Technik den Fasching wiedergeben. Die einzelnen Neulermer Faschingsgruppen zeigen sich damit kreativ. Die Kisten können bis Faschingsdienstag am Dorfplatz, auf dem Rathausplatz, dem Pausenhof der Schule und nahe der Schlierbachhalle bestaunt werden.

Außerdem haben die Neulermer Narren einen Videofilm gedreht, der über Youtube abgerufen werden kann. In diesem Video können alle Fastnachtsliebhabe Sketche, Witze und Tänze genießen.