Der große Faschingsumzug im Live-Stream

Kaiserwetter beim Häfler Narrenumzug! Mit etwas Verspätung starteten die 40 Gastzünfte. Geschuldet war das dem vorangegangenen Zunftmeisterempfang, der mehr Zeit in Anspruch nahm, als gedacht.

Das gutgelaunte Publikum war geduldig. Es tanzte und sang am Straßenrand, während die Narren das machten, was sie am Besten können: Unsinn. Konfettiregen und Kurioses bestimmten den Umzug. Den Auftakt machte das „Jubiläumskind“ der Seegockel Zunft: die Grendl feiern in diesem Jahr 44 Jähriges Bestehen.