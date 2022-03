Der Entlebucher Sennenhund ist ein Familienhund

Anton Strobel aus der Klasse 4a der Brühlschule Neuler hat für den „Zeitungstreff 2022“ die Hunderasse Entlebucher Sennenhund genauer unter der Lupe genommen.

Der Entlebucher Sennenhund ist der kleinste Sennenhund. Er kommt aus der Schweiz, deswegen hat er keine Höhenangst und ist sehr sportlich. Der ausgewachsene Entlebucher Sennenhund wiegt 20 bis 30 Kilogramm, ist 42 bis 50 Zentimeter groß und wird elf bis 15 Jahre alt.

Er hat ein kurzes festanliegendes Fell mit schwarz-weiß-braunen-Farbtönen. Wenn man einen Entlebucher Welpen kauft, sollte man ihn gut erziehen, denn am Anfang hat er noch einen Hüte-Instinkt, weil seine Vorfahren Hütehunde waren. Aber wenn man ihn gut erzieht, ist er ein netter Lebensgefährte.

Er frisst hauptsächlich Fleisch, aber auch Gemüse und Trockenfutter. Er ist ein Familienhund, wenn aber ein Fremder in sein Revier kommt, bellt er ihn sofort an. Der Entlebucher Sennenhund wurde erst 1889 als Rasse bekannt, aber er wurde schon davor gezüchtet. Der Entlebucher Sennenhund ist lebhaft, furchtlos und im Auftreten sehr selbstsicher. Der Entlebucher ist stark auf seine Familie fixiert und der beste Freund der Kinder. Sie benötigen viel Bewegung und sollten daher so viel wie möglich an die frische Luft oder mit Hundesport beschäftigt werden.