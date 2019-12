Dammbruch in Neuler abgewendet

Der Dammbruch an einem Neulermer Weiher konnte knapp abgewendet werden. Offenbar hatte ein Biber den Ablauf verbaut.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Neuler gestern einen Dammbruch verhindert Am Montagvormittag kam gegen 10:30 Uhr ein Anruf, dass ein Weiher bei Neuler/Schwenningen am überlaufen sei. Der Damm sei durchnässt und Wasser fließe bereits auf einen angrenzenden Weg. Eine Erkundung bestätigte die Meldung. Die Gemeinde hatte bereits Sandsäcke verteilt. Die alarmierte Fachgruppe Wasserschaden/Pumpe des THW Ellwangen brachte in Summe vier Pumpen mit einer Leistung von rund 15 000 Liter pro Minute in den Weiher ein und senkte den Wasserspiegel um knapp 20 Centimeter. Insgesamt wurden etwa 4000 Quadratmeter Wasser aus dem Weiher entnommen.

Nun war es möglich den Deckel des Ablaufs am Weiher zu öffnen um den Wasserdruck, der auf den Damm wirkte, zu senken. Ursache für die Funktionsstörung war wohl ein Biber, der den Mönch am Auslauf verbaute. Die Schnee- und Regenfälle der letzten Tage sorgten dafür das wesentlich mehr Wasser im Zulauf des Weihers ankam, was dann zur Überflutung führte.