Britische Mutante: 216 Menschen aus 57 Haushalten in Neuler isoliert

Mittlerweile steht fest: Für 216 Neulermer hat das Gesundheitsamt für 14 Tage Quarantäne angeordnet. Damit sind 57 Haushalte, vorwiegend Familien mit Kindern, im Ort von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Eltern wurden bereits schriftlich informiert. Das Virus wurde zuerst in einer der beiden Kitas festgestellt. Beide Kindergärten sind seit Montag geschlossen. An der Brühlschule ist eine Schulklasse in Quarantäne geschickt worden, der übrige Schulbetrieb läuft weiter.

Das Landratsamt teilte auf Anfrage schriftlich mit: „Im Rahmen des bisherigen Infektionsgeschehens verzeichnete das Gesundheitsamt unseres Hauses neun positiv auf Corona getestete Personen.

Bei vier Personen liegt bereits der labortechnische Nachweis der britischen Virus-Variante vor, bei den anderen fünf Personen ist aufgrund Infektionsketten der epidemiologische Verdacht vorhanden. Die labortechnische Bestätigung liegt momentan noch nicht vor.“