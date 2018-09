Brühlschule Neuler: Unterrichtsbeginn nach den Ferien

Der Unterricht an der Brühlschule Neuler hat am Montag, 10. September begonnen.

Die Einschulungsfeier für die „Neu(l)erchen“ (Erstklässler) findet am Donnerstag, 13.September statt und beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Benedikt um 14 Uhr, an welchen sich die Aufnahmefeier in der Schlierbachhalle um 15 Uhr anschließt. Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 gestalten zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen diese Feierstunde. Die Klassenpflegschaftssitzung für die Eltern der Schulneulinge beginnt am Dienstag, 11.September um 20 Uhr im Musiksaal der Brühlschule.