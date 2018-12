Brühlschule feiert Dreifach-Jubiläum

Die Brühlschule Neuler feiert in diesem und nächsten Jahr ein Dreifach-Jubiläum. Was mit dem Bau beziehungsweise Ausbau der Schule zu tun hat. Eingeläutet wurden die Jubiläumsfeierlichkeiten jetzt mit einem Gottesdienst in der Kirche Sankt Benedikt.

Vor einem halben Jahrhundert wurde auf dem Gewann „Brühl“ in Neuler der erste Bauabschnitt der Brühlschule Neuler in Angriff genommen. In zehnjährigem Abstand erfolgte dann die jeweilige Erweiterung des ersten Gebäudeteiles. So darf die Schule nun ein dreifaches Jubiläum feiern. „50-40-30“ lautet folglich das Motto des Jubiläumsjahres, das am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche Sankt Benedikt mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet wurde.

Schüler aller Klassenstufen gestalteten den Gottesdienst aktiv mit. Sie trugen unter anderem die Fürbitten vor. Der Schulchor der Klassen 3 und 4 unter Leitung von Matthias Schimmel umrahmte den Gottesdienst musikalisch, wobei neue geistliche Lieder ebenso erklangen wie traditionelle Gesänge wie „Macht hoch die Tür“. Am Ende dankte Schulleiter Matthias Schimmel zusammen mit Konrektorin Ulrike Dambacher der Gemeinde, allen Bediensteten der Schule und der gesamten Schulgemeinschaft für den guten Geist in der Brühlschule. Beide wiesen auf das große Schulfest zum Jubiläum am 5. April 2019 hin. Reichen Applaus erhielten die Kinder am SOnntag für den frischen und wohl intonierten Gesang und für ihre gelungenen Text- und Spielbeiträge.