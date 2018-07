Benefizkonzert für erkrankte Schülerin

Für eine Schülerin der Brühlschule Neuler, die erneut an Leukämie erkrankt ist, finden derzeit viele Aktionen statt. So wird aktuell über eine Registrierungsaktion ein passender Stammzellspender gesucht. Auch die Schulgemeinschaft der Brühlschule und die Kinder möchten helfen.

So findet am Dienstag, 17. Juli, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Neuler ein Benefizkonzert statt, bei welchem die dritte und vierte Klasse die Kantate „Noah“ aufführen. Die Kinder bitten anschließend um eine großzügige Spende, die wiederum dem eingerichteten Spendenkonto zugute kommt.